Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Vinoteca", Freiburg
Folge vom 06.11.2019
Am zweiten Tag der Freiburg-Woche verwöhnt der italienische Gastgeber Antonello Medoro (39) die anderen Gastronomen mit feinen Gerichten und Spezialitäten aus seiner Heimat. Ob schwarzer oder weißer Trüffel - in der "Vinoteca" von Antonello bekommen die Mitstreiter italienische Vielfalt auf den Teller gezaubert. Ob die Gastronomen auch wirklich verzaubert sind, sehen Sie bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins
