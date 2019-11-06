Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Am zweiten Tag der Freiburg-Woche verwöhnt der italienische Gastgeber Antonello Medoro (39) die anderen Gastronomen mit feinen Gerichten und Spezialitäten aus seiner Heimat. Ob schwarzer oder weißer Trüffel - in der "Vinoteca" von Antonello bekommen die Mitstreiter italienische Vielfalt auf den Teller gezaubert. Ob die Gastronomen auch wirklich verzaubert sind, sehen Sie bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins

