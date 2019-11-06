Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Einkehr zur Fürstenrieder Schwaige", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Einkehr zur Fürstenrieder Schwaige", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am ersten Tag der Münchner Biergarten-Spezial-Woche lädt Gastgeber Andreas Stutzki (56) seine Mitbewerber in sein Lokal "Einkehr zur Fürstenrieder Schwaige" ein. Mit typisch bayrischer Küche und seinen beliebten Spareribs versucht Andreas bei seinen Kollegen zu trumpfen. Ob sein Konzept aufgeht und er mit dem längsten deutschen Stammtisch punkten kann? Rechte: kabel eins

