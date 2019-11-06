Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Arts 'n' Boards", München
45 Min.
Am zweiten Tag der Münchner Biergarten-Spezial-Woche lädt Peter Gyuris (31) seine Mitstreiter in das "Arts 'n' Boards" ein und will mit kreativen Gerichten punkten. Zwischen Meerestiermotiven und Kunst bietet das Lokal im Münchner Stadtteil Schwabing nicht nur internationale Küche an, sondern auch Kulturevents und eine Surfboardbörse. Doch kann der sympathische "Pete" mit dem modernen Konzept und seinem jungen Team die anderen Gastronomen überzeugen? Rechte: kabel eins
