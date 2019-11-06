Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Clocks", Heilbronn
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Den Auftakt unserer "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Heilbronn macht heute Alex Esch (34) mit seiner Bar "Clocks". Er und seine Frau Regina präsentieren sich im Rockabilly-Stil, die Wände zieren Comics und Zeichnungen. Ihren Gästen servieren die beiden Steaks, Sandwiches sowie perfekte Cocktailkreationen. Ob Alex' Konzept ankommt und die Cocktailkirschen den Gästen den Abend versüßen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
