Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gnadenstäffele", Heilbronn
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am dritten Tag entführt uns Karl Traub (52) nach Neckarsulm in sein "Gnadenstäffele" und zeigt uns seine One-Man-Show. Der gelernte Weingärtner hat sich mit dem seit bereits 200 Jahren existierenden Lokal einen Traum erfüllt. Karl kocht, unterhält, singt, spielt Drehorgel und serviert. Das Lokal ist eine Kultkneipe und feste Institution der Stadt. Ob das "Gnadenstäffele" seinem Ruf gerecht wird? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
