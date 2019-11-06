Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ijiá mas", heißt es auf Griechisch am vierten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Heilbronn. Der witzige und temperamentvolle Grieche Theo Koutsodimos (49) macht seinen Gästen heute im "Mythos" ein Angebot, das sie garantiert nicht ablehnen werden. Der ausgebildete Sportlehrer ist seit vielen Jahren Gastronom und kredenzt zusammen mit seiner Crew traditionelle griechische Küche auf zeitgemäße Art. Wie wird Theos Beitrag zur griechisch-deutschen Freundschaft ankommen? Rechte: kabel eins

