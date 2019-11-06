Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ratskeller", Heilbronn
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Heilbronn findet heute in gehobener Atmosphäre und historischer Architektur statt, nämlich im "Ratskeller". Gastgeber Jürgen Mosthaf (51) ist Küchenmeister und bringt Erfahrung aus diversen Gastronomiebetrieben dieser Welt mit. Mit traditionell-moderner Atmosphäre, schwäbischen Speisen und regionalen Produkten sowie Wildgerichten aus eigener Jagd versucht Jürgen nach dem goldenen Siegerteller und den 3.000 Euro zu greifen. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins