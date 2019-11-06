"Marienteich-Baude", Bad HarzburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Marienteich-Baude", Bad Harzburg
Am Mittwoch führt uns unser Deutschland-Spezial in die Mitte der Republik. Im Herzen des Harzes will der selbstbewusste Harald seinen Mitstreitern zeigen, wie man Wild richtig zubereitet. Als gelernter Fleischermeister und Jäger packt er natürlich selbst mit an. Ob er die Anderen mit seinen Wurstspezialitäten mitten ins Herz trifft und somit den Teller in die Mitte Deutschlands holt? Rechte: kabel eins
