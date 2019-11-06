Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019
44 Min. Ab 6

Am Mittwoch führt uns unser Deutschland-Spezial in die Mitte der Republik. Im Herzen des Harzes will der selbstbewusste Harald seinen Mitstreitern zeigen, wie man Wild richtig zubereitet. Als gelernter Fleischermeister und Jäger packt er natürlich selbst mit an. Ob er die Anderen mit seinen Wurstspezialitäten mitten ins Herz trifft und somit den Teller in die Mitte Deutschlands holt? Rechte: kabel eins

