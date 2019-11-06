Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Das große Finale vom Deutschland-Spezial! Wer wird das Rennen machen? Norden, Mitte, Süden, Osten oder doch Westen? Heute hat der Jüngste in der Runde, Wladimir Paster (30), noch die Chance sein Bestes zu geben. Mit modern interpretierter Pottküche will er den Sieg in den Westen holen. Doch kann er damit die anderen Vertreter Deutschlands überzeugen? Wer wird am Ende die 3.000 Euro Siegerprämie und den Titel "Bestes Lokal Deutschlands" einheimsen? Rechte: kabel eins

