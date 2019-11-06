Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Skajo", Freiburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Skajo", Freiburg

"Skajo", FreiburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Skajo", Freiburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Filipos Klein (37) versucht heute die vier Gastronomen mit seinem Fischrestaurant "Skajo" zu überzeugen. Von Zander bis Papageifisch hat Filipos in seinem sehr modernen Laden alles im Repertoire. Ob den anderen auch die spektakuläre Dachterrasse über der Stadt gefällt, sehen Sie heute in der vierten Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Freiburg. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen