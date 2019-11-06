Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Mittwoch geht es nach Siegburg in die Nähe von Bonn. Am idyllischen Stellweg zur Wahnbachtalsperre lädt der junge Koch Frank Tossutti (31) in sein Lokal "Flammkuchen ZUENDELKIND" mit angeschlossener Tennishalle und Kegelbahn ein. Ob Frank mit seiner Erlebnisgastronomie überzeugen kann? Rechte: kabel eins

