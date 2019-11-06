Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"El Caballo", Bonn

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"El Caballo", Bonn

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "El Caballo", Bonn

44 Min.
Ab 6

Am Donnerstag überrascht die junge Norwegerin Silje Haakonshellen-Gerads (27) ihre Gäste in der spanischen Tapas-Bar "El Caballo", welche sie gemeinsam mit ihrem deutschen Mann Michael leitet. Doch warum führt eine junge Norwegerin eine spanische Tapas-Bar in Bonn? Und was sagen ihre Gäste zu der außergewöhnlichen Kombination? Rechte: kabel eins

