Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Der lange Radler", Gotha

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Der lange Radler", Gotha

"Der lange Radler", GothaJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Der lange Radler", Gotha

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute werden unsere Gastronomen in den Landkreis Gotha entführt. Der quirlige und selbstbewusste Herzblut-Gastronom Jens Eberhardt (36) will seinen Mitstreitern zeigen, wie man die moderne Thüringer Küche richtig präsentiert und zubereitet. Als gelernter Koch lässt es sich Jens nicht nehmen, selbst zum Kochlöffel zu greifen. Wird er seinen Konkurrenten die Punkteführung streitig machen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen