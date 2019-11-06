Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hopfenberg", Erfurt

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Hopfenberg", Erfurt

"Hopfenberg", ErfurtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hopfenberg", Erfurt

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Donnerstag geht es nach Erfurt, in die Landeshauptstadt des Freistaates Thüringen. Denis König (44) kennt seine Küche sehr genau und hat als gelernter Koch bereits in ganz Deutschland gekocht. Mit seinem Team will Denis uns heute zeigen, was der "Hopfenberg" alles zu bieten hat. Mit seiner modernen Crossover-Küche will er die Kritiker für sich gewinnen. Ob ihm das gelingt? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen