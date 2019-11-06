"Ratswaage", Bad LangensalzaJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ratswaage", Bad Langensalza
Folge vom 06.11.2019
Es ist so weit: Der Sieger der Thüringen-Woche wird gekürt! Die heutige Gastgeberin Ines Stötzer (47) hat mit ihrem Restaurant "Ratswaage" in Bad Langensalza noch die Chance mit modern interpretierter Küche zu überzeugen. Doch wird es am Ende reichen? Welcher Gastronom wird die 3.000 Euro Siegerprämie und den Titel "Bestes Lokal in Thüringen" mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins
