Mein Lokal, Dein Lokal

"Ratswaage", Bad Langensalza

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Ratswaage", Bad Langensalza

"Ratswaage", Bad LangensalzaJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ratswaage", Bad Langensalza

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Es ist so weit: Der Sieger der Thüringen-Woche wird gekürt! Die heutige Gastgeberin Ines Stötzer (47) hat mit ihrem Restaurant "Ratswaage" in Bad Langensalza noch die Chance mit modern interpretierter Küche zu überzeugen. Doch wird es am Ende reichen? Welcher Gastronom wird die 3.000 Euro Siegerprämie und den Titel "Bestes Lokal in Thüringen" mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

