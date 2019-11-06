Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Amalfi", Wuppertal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Amalfi", Wuppertal

44 Min. Ab 6

Der erste Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Wuppertal beginnt mit italienischem Temperament. Gastgeber Domenico Laurino (39) eröffnet die Woche mit seinem Restaurant "Amalfi". Traditionelle neapolitanische Küche wird hier geboten. Zusammen mit seiner Frau Marina, die in der Küche zaubert, versucht Domenico, seinen Mitstreitern die Kochkünste aus seiner Heimat näher zu bringen. Ob das italienische Konzept aufgeht und er auch seine vier Mitstreiter begeistern kann? Rechte: kabel eins

