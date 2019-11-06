Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Pöschkes", Wuppertal

Kabel Eins
"Pöschkes", Wuppertal

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Pöschkes", Wuppertal

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das waschechte Wuppertaler Original Eveline Pöschke (56) begrüßt am Dienstag ihre Mitstreiter in ihrem Lokal "Pöschkes". In gemütlicher Atmosphäre und mit ihrem Mann Rainer am Herd will die älteste Teilnehmerin der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Runde ihr persönliches Schmuckstück präsentieren. Das Lokal hat sich in der Region als Topadresse etabliert. Wie werden die anderen Restaurantbesitzer auf die Vollblut-Gastronomin und ihr Konzept reagieren? Rechte: kabel eins

