Heute: "Kybfelsen", FreiburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.02.2015: Heute: "Kybfelsen", Freiburg
44 Min.Folge vom 06.02.2015Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Freiburg findet heute im bodenständigen "Kybfelsen" statt. Gastgeber Norbert Bender (44) und sein Team geben alles, um den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 ¤ einzufahren. Exquisite Fleisch- aber auch Nudelgerichte sollen den anderen den Rang ablaufen. Ob die Rechnung aufgeht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins