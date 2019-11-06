Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Steinhaus", Wuppertal
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Wuppertal findet heute im Lokal "Steinhaus" statt. Gastgeber Thorsten Steinhaus (47) versucht mit seinem Team die anderen Teilnehmer zu begeistern. Hierzu zaubert Thorsten in einer außergewöhnlichen Bahnhofs-Location verschiedene saisonale Speisen aus Deutschland auf die Teller, um so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro zu greifen. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Rechte: kabel eins
