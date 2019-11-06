Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Gasthof Kompf", Kusterdingen-Jettenburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Gasthof Kompf", Kusterdingen-Jettenburg

"Gasthof Kompf", Kusterdingen-JettenburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Gasthof Kompf", Kusterdingen-Jettenburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gastgeber Dietmar Bechtle (59) eröffnet mit seinem "Gasthof Kompf" die Tübingen-Spezial-Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal". In der ländlichen Gemeinde Kusterdingen-Jettenburg bei Tübingen erwartet die Teilnehmer gutbürgerliche schwäbische Küche, die aber auch mediterrane Einflüsse hat. Ob das familienfreundliche Konzept aufgeht? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen