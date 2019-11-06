Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Japengo", Tübingen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Japengo", Tübingen

"Japengo", TübingenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Japengo", Tübingen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am dritten Tag wird es Zeit für Markus Braag (25) mit seinem Lokal "Japengo" in die Runde einzusteigen. Mit einem modernen Küchenkonzept will der jüngste Teilnehmer der Runde überzeugen: Ob amerikanische Fleischspezialitäten oder asiatische Fischgerichte und Sushi - im "Japengo" ist für jeden Gast etwas dabei. Kreativität und Handwerk stehen neben überzeugender Qualität an vorderster Front. Ob der kreative Kopf die anderen Gastronomen begeistern kann? Rechte: kabel eins

