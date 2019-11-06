Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am vierten Tag der Tübingen-Spezial-Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" begrüßt Sabine Koschorreck (58) im "Tatami" ihre Mitstreiter. Die Gastgeberin möchte den vier Gastronomen die japanische Küche näherbringen. Neben Sushi erwartet die vier auch ein breites Angebot an warmen Speisen: vom Zanderfilet bis zum Teriyaki Chicken. Freunde der asiatischen Esskultur kommen hier voll auf ihre Kosten. Kann Sabine mit ihrem Konzept bei den anderen Gastronomen punkten? Rechte: kabel eins

