Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Auszeit", Rechlin

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gastgeber Lars Höft (34) eröffnet mit seinem Restaurant "Auszeit" die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Mecklenburg-Vorpommern. In Rechlin, in ländlicher Umgebung inmitten des Müritz Nationalparks, erwartet die Teilnehmer gutbürgerliche Küche, die ihren Fokus auf Fisch gerichtet hat. Wie kommt Lars an seinen frischen Fisch? Und geht das familienfreundliche Konzept des gastronomischen Quereinsteigers auf? Rechte: kabel eins

