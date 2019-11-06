Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Poffertjes en Pannekoeken", Potsdam

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der zweite Tag der Woche in Potsdam steht im Zeichen der Niederlande. Im beliebten Holländischen Viertel, mitten in Potsdam, lädt Heiko Liesegang (36) seine Mitstreiter ein. Es gibt holländische Spezialitäten wie Poffertjes und Pannekoeken. Ob die vier Gastronomen das besondere Erlebnis zu schätzen wissen und ob Heiko sie auch kulinarisch überzeugen kann, sehen Sie in der zweiten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins

