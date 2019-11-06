Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hohle Birne", Potsdam

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Hohle Birne", Potsdam

"Hohle Birne", PotsdamJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hohle Birne", Potsdam

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am heutigen Mittwoch geht es erneut in das beliebte Holländische Viertel von Potsdam. Im Bier- und Weinetablissement "Hohle Birne" begrüßt Gastgeber Ralf Hildebrandt (59) seine Mitstreiter mit Ostalgie-Gerichten und über 30 verschiedenen Biersorten. Ob Ralf die kritischen Gastronomen mit seinen rustikalen Speisen und der entspannten Kneipenatmosphäre überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen