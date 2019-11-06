Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Hohle Birne", Potsdam
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am heutigen Mittwoch geht es erneut in das beliebte Holländische Viertel von Potsdam. Im Bier- und Weinetablissement "Hohle Birne" begrüßt Gastgeber Ralf Hildebrandt (59) seine Mitstreiter mit Ostalgie-Gerichten und über 30 verschiedenen Biersorten. Ob Ralf die kritischen Gastronomen mit seinen rustikalen Speisen und der entspannten Kneipenatmosphäre überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
