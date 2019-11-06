Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Verve!", München
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche in München startet heute mit dem "Verve!" in Unterföhring. Gastgeber Michael Jungtäubl (50) will seine Mitstreiter mit eigenen Pizza- und Burgerkreationen überzeugen. Außerdem tritt er den Beweis an, dass sich Qualität und eine günstige Preisgestaltung nicht zwingend ausschließen müssen. Wie wird der Wochenstart verlaufen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
