Mein Lokal, Dein Lokal

"Verve!", München

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Verve!", München

"Verve!", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Verve!", München

Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Die Woche in München startet heute mit dem "Verve!" in Unterföhring. Gastgeber Michael Jungtäubl (50) will seine Mitstreiter mit eigenen Pizza- und Burgerkreationen überzeugen. Außerdem tritt er den Beweis an, dass sich Qualität und eine günstige Preisgestaltung nicht zwingend ausschließen müssen. Wie wird der Wochenstart verlaufen? Rechte: kabel eins

