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Mein Lokal, Dein Lokal

"Schäfflerwirt", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Schäfflerwirt", München

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Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Schäfflerwirt", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Keine Woche "Mein Lokal, Dein Lokal" in München ohne ein bayrisches Wirtshaus: Der Hotel-Gasthof "Schäfflerwirt" besteht seit 1896 und befindet sich seither fest in Familienhand. Wird die heutige Gastgeberin Clarissa Haller (27) mit Weißwurst, Haxen und Leberkäs überzeugen können? Rechte: kabel eins

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