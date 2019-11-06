Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Schäfflerwirt", München
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Keine Woche "Mein Lokal, Dein Lokal" in München ohne ein bayrisches Wirtshaus: Der Hotel-Gasthof "Schäfflerwirt" besteht seit 1896 und befindet sich seither fest in Familienhand. Wird die heutige Gastgeberin Clarissa Haller (27) mit Weißwurst, Haxen und Leberkäs überzeugen können? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins