Mein Lokal, Dein Lokal

"VIB Grill & Lounge", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der heutige Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" steht ganz im Zeichen der Fleischeslust. Gastgeberin Simone Weissmann (36) will mit brasilianischem Rodizio überzeugen. Ganze zwölf unterschiedliche Sorten Fleisch bietet das "VIB Grill & Lounge" dem Gast. Lassen sich davon auch die Konkurrenten überzeugen? Rechte: kabel eins

