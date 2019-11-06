"Die Kuh die lacht", HeidelbergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Die Kuh die lacht", Heidelberg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der kulinarische Wettstreit bei "Mein Lokal, Dein Lokal" wird diese Woche in Heidelberg ausgetragen. Bodo Wanjura (46) stellt sich als Erster der Herausforderung und versucht seine Mitstreiter mit ausgefallenen Burgerkreationen in seinem Lokal "Die Kuh die lacht" zu überzeugen. Doch kann Bodo mit Burgern und Pommes punkten? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins