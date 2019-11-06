"Simplicissimus", HeidelbergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Simplicissimus", Heidelberg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die kulinarischen Schöpfungen des "Simplicissimus" unter der Leitung von Gastgeberin Theresa Müller (26) sind alles andere als simpel. In der Küche gibt ihr Freund Boris den Ton an und zaubert mit seinem Team extravagante Köstlichkeiten auf Sterneniveau. Da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins