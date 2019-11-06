Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"S'Kastanie", Heidelberg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"S'Kastanie", Heidelberg

"S'Kastanie", HeidelbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "S'Kastanie", Heidelberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Finaltag in Heidelberg. Wer räumt den begehrten Pokal von "Mein Lokal, Dein Lokal" ab? Wer gewinnt die 3.000 Euro Preisgeld? Der heutige Gastgeber Christian Schade (32) bittet in der "'S'Kastanie" zu Tisch und will auf der Zielgeraden noch ordentlich Punkte einfahren. Kann er am letzten Tag einen Heimsieg verbuchen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen