Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "S'Kastanie", Heidelberg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Finaltag in Heidelberg. Wer räumt den begehrten Pokal von "Mein Lokal, Dein Lokal" ab? Wer gewinnt die 3.000 Euro Preisgeld? Der heutige Gastgeber Christian Schade (32) bittet in der "'S'Kastanie" zu Tisch und will auf der Zielgeraden noch ordentlich Punkte einfahren. Kann er am letzten Tag einen Heimsieg verbuchen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins