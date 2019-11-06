"Paulo Scutarro", WarnemündeJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Paulo Scutarro", Warnemünde
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der Rostock-Woche verwöhnt Gastgeberin Verena Schelski (36) in ihrem "Paulo Scutarro" die anderen Gastronomen mit italienischen Speisen in eleganter Atmosphäre. Ob Verena die kritischen Gastronomen mit ihrem Charme und mediterranen Genüssen überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins