Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag der Rostock-Woche verwöhnt Gastgeberin Verena Schelski (36) in ihrem "Paulo Scutarro" die anderen Gastronomen mit italienischen Speisen in eleganter Atmosphäre. Ob Verena die kritischen Gastronomen mit ihrem Charme und mediterranen Genüssen überzeugen kann? Rechte: kabel eins

