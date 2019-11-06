"Sinans Restaurant und Cocktail-Bar", KielJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Sinans Restaurant und Cocktail-Bar", Kiel
Folge vom 06.11.2019
Bei Sinan (31) gibt es nicht nur mediterrane Küche, sondern auch außergewöhnliche Cocktails. Ob die vier Gastronomen das besondere Erlebnis zu schätzen wissen und ob Sinan sie auch mit seinen Speisen überzeugen kann, sehen Sie in der dritten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins
