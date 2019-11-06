Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Strandhaus Schwedeneck", Dänisch-Nienhof

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Strandhaus Schwedeneck", Dänisch-Nienhof

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Strandhaus Schwedeneck", Dänisch-Nienhof

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Wochensieger der Kieler Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" wird heute am Meer ermittelt: Bei Luisa Baumgardt (57) im "Strandhaus Schwedeneck" kann sich der Gewinner über 3.000 Euro freuen. Mit frischer Fischküche und spanischen Tapas will die Gastronomin abräumen. Gelingt ihr das? Oder kann sich einer der Konkurrenten durchsetzen? Rechte: kabel eins

