Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Restaurant Anastasia", Weimar
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am ersten Tag der Woche in Thüringen laden Stefanie (46) und Andreas Scholz (44) in ihr "Restaurant Anastasia" in Weimar ein. Sie präsentieren allerhöchste Kochkunst mit angerichteten Tellern, die wie Kunstwerke wirken. Wie die Gastronomen-Gruppe wohl zueinander passt? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins