Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hanz & Franz", Weimar

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Hanz & Franz", Weimar

"Hanz & Franz", WeimarJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hanz & Franz", Weimar

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute erleben die Gastronomen einen Mix aus thüringischer Tradition und Moderne: Uwe Geyer (53) und Marcus Schönfelder (27) betreiben ihr Restaurant "Hanz & Franz" in Weimar. Auch Veganer kommen hier auf ihre Kosten. Ob der junge Marcus die Teilnehmer mit seinen Kochkünsten überzeugen kann und wie veganes Eis schmeckt, sehen Sie heute bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen