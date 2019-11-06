Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Zeitzeichen", Pulheim

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Zeitzeichen", Pulheim

"Zeitzeichen", PulheimJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Zeitzeichen", Pulheim

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag der Köln-Woche geht es an den Stadtrand nach Pulheim. Im Restaurant "Zeitzeichen" verwöhnt Gastgeber Marco Fabianski (37) seine Gäste mit einem Mix aus gut bürgerlicher, mediterraner Küche und einer riesigen Auswahl an Cocktails und Spirituosen. Überzeugt der gelernte Hotelfachmann seine vier Mitstreiter? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen