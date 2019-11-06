Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Zeitzeichen", Pulheim
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der Köln-Woche geht es an den Stadtrand nach Pulheim. Im Restaurant "Zeitzeichen" verwöhnt Gastgeber Marco Fabianski (37) seine Gäste mit einem Mix aus gut bürgerlicher, mediterraner Küche und einer riesigen Auswahl an Cocktails und Spirituosen. Überzeugt der gelernte Hotelfachmann seine vier Mitstreiter? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
