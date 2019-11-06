Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Wochensieger von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Hamburg wird heute im Portugiesenviertel ermittelt: Bei Franco (32) im "Caramba Especial" kann sich der Gewinner über 3.000 Euro freuen. Mit frischer Fischküche und seinem feurigen Temperament will der Gastronom abräumen. Gelingt ihm das? Oder kann sich einer der Konkurrenten durchsetzen? Rechte: kabel eins

