Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Goldener Adler", Hallstadt

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Goldener Adler", Hallstadt

"Goldener Adler", HallstadtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Goldener Adler", Hallstadt

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am ersten Tag der Woche in Bamberg lädt Andreas Winkler (44) in sein Hotel-Restaurant "Goldener Adler" in Hallstadt bei Bamberg ein. Der Geschäftsführer des Restaurants bietet seinen Mitstreitern feinste fränkische Küche mit traditionellen Rezepten wie Rumpsteak Strindberg an. Wie passt die Gastronomen-Gruppe wohl zueinander? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen