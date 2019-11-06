Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Staffelberg-Bräu", Bamberg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im Staffelberg-Bräu entscheidet sich heute, wer die Bamberg-Runde von "Mein Lokal, Dein Lokal" gewonnen hat. Gastgeber Karl-Heinz Wehrfritz (46) verwöhnt seine Gäste nicht nur mit fränkischen Traditionsgerichten, sondern auch selbstgebrautem und prämiertem Bier. Kommen die traditionellen Gerichte und das Gesamtkonzept bei seinen Mitstreitern an oder hat am Ende doch jemand anderes die Nase vorn und gewinnt die 3.000 Euro? Rechte: kabel eins
