Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Buonissimo", Aschaffenburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am ersten Tag der Woche in Aschaffenburg lädt das sympathische Pärchen Anna (29) und Marco (32) in ihr vegetarisches und sogar veganes Bio-Restaurant "Buonissimo" ein. Das Dreamteam aus Koch und Serviceleiterin liebt und lebt die italienische Küche, allerdings mit dem feinen Unterschied, dass alle Produkte bio sind. Wie passt die Gastronomen-Gruppe zueinander? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins