"The Racing House", Aschaffenburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "The Racing House", Aschaffenburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der zweite Tag der Woche in Aschaffenburg steht im Zeichen des Motorsports, des American Lifestyles und der XXL-Portionen. Mike Kriesamer (49) lädt seine Mitstreiter in sein Lokal "The Racing House" ein. Es gibt Burger, Schnitzel und Steak in XXL und sogar ein Kart-Rennen. Ob die vier Gastronomen das besondere Erlebnis zu schätzen wissen und ob Mike sie auch kulinarisch überzeugen kann? Rechte: kabel eins

