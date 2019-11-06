"Straub's Bürgerstuben", OstfrieslandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Straub's Bürgerstuben", Ostfriesland
Folge vom 06.11.2019
Brezen, Haxen und Weißbier im hohen Norden? Die heutige Gastgeberin Emmi Alberts (24) versteht sich als Botschafterin der zünftigen, bayerischen Esskultur. Neben einer gehörigen Portion Hunger sollten ihre Gäste heute in "Straub's Bürgerstuben" auch ein wenig Durst mitbringen, denn den Gerstensaft wird es heute nicht in kleinen Gläsern geben. Wie gefällt den Ostfriesen das süddeutsche Konzept? Rechte: kabel eins
