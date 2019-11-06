Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Straub's Bürgerstuben", Ostfriesland

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Straub's Bürgerstuben", Ostfriesland

"Straub's Bürgerstuben", OstfrieslandJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Straub's Bürgerstuben", Ostfriesland

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Brezen, Haxen und Weißbier im hohen Norden? Die heutige Gastgeberin Emmi Alberts (24) versteht sich als Botschafterin der zünftigen, bayerischen Esskultur. Neben einer gehörigen Portion Hunger sollten ihre Gäste heute in "Straub's Bürgerstuben" auch ein wenig Durst mitbringen, denn den Gerstensaft wird es heute nicht in kleinen Gläsern geben. Wie gefällt den Ostfriesen das süddeutsche Konzept? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen