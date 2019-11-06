Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ostfriesen Bräu", Ostfriesland

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Ostfriesen Bräu", Ostfriesland

"Ostfriesen Bräu", OstfrieslandJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ostfriesen Bräu", Ostfriesland

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der heutige Tag steht voll und ganz im Zeichen des Bieres: René Krischer (42) ist Braumeister aus Überzeugung. Aus diesem Grund dreht sich auch kulinarisch im "Ostfriesen Bräu" zu Bagband alles um bierbegleitende Speisen. Deftige Schnitzelkreationen sind genauso auf der Karte zu finden wie typisch ostfriesische Fischgerichte. Wird René mit ehrlicher Hausmannskost und seinem eigenen Schwarzbier bei den anderen Gastronomen punkten können? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen