Mein Lokal, Dein Lokal

"Skipperhuus", Ostfriesland

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Skipperhuus", Ostfriesland

"Skipperhuus", Ostfriesland

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Skipperhuus", Ostfriesland

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das "Skipperhuus" in Norden bietet dem geneigten Gast eine unvergleichliche Aussicht auf das Wattenmeer. So werden unsere Gastronomen heute nicht nur leiblich verwöhnt, sondern dürfen ihre Blicke bis zu den Nordseeinseln Norderney oder Juist schweifen lassen. Ob Gastgeber Galt Burghardt (39) auch das große Wochenfinale für sich entscheiden kann? Rechte: kabel eins

