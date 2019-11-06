Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lindi's", Mallorca
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Donnerstag geht es ins beschauliche, mallorquinische Dorf Santa Maria del Cami. Im "Lindi's" verwöhnt Gastgeber Johann Lindlbauer (33) seine Mitstreiter mit Klassikern der österreichischen Küche. Ob der agile Johann mit seinen traditionellen Gerichten und österreichischer Kochkunst die anderen Gastronomen beeindrucken kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
