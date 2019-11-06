Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Simply Fosh", Mallorca

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Simply Fosh", Mallorca

"Simply Fosh", MallorcaJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Simply Fosh", Mallorca

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche auf Mallorca steht ganz im Zeichen des Sterns. Im Restaurant "Simply Fosh" hat Chefkoch Marcel Reß (26) maßgeblich zur Auszeichnung mit einem Stern beigetragen. Penibel angerichtete Teller und feinster Wein erwarten die anderen Gastronomen im Zentrum von Palma. Ob der junge aber sehr erfolgreiche Koch seinen Mitstreitern einen "sterne-würdigen" Tag bereitet? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen