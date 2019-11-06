Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Simply Fosh", Mallorca
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche auf Mallorca steht ganz im Zeichen des Sterns. Im Restaurant "Simply Fosh" hat Chefkoch Marcel Reß (26) maßgeblich zur Auszeichnung mit einem Stern beigetragen. Penibel angerichtete Teller und feinster Wein erwarten die anderen Gastronomen im Zentrum von Palma. Ob der junge aber sehr erfolgreiche Koch seinen Mitstreitern einen "sterne-würdigen" Tag bereitet? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
