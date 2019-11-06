"Bratwurst Röslein", NürnbergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Bratwurst Röslein", Nürnberg
44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6
Am dritten Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Nürnberg dreht sich alles um die Wurst. Thomas Förster (50) bittet im größten Bratwurstrestaurant der Welt, dem "Bratwurst Röslein", zu Tisch. Groß und rustikal gibt sich sein Laden. Hoffentlich sind Schäufele und Nürnberger Rostbratwurst schlagende Argumente für eine gute Punktzahl. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
