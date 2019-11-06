Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hamburgs Wildnis", Hamburg

Kabel Eins
"Hamburgs Wildnis", Hamburg

"Hamburgs Wildnis", HamburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hamburgs Wildnis", Hamburg

44 Min.

Am Mittwoch geht es in Hamburg in den Stadtteil Eppendorf. Dort begrüßen Gastgeber Felix Hütterott (29) und sein Küchenchef Mirco Gieße die Kostgänger im "Hamburgs Wildnis". Auf der Speisekarte stehen dort raffinierte Gerichte, die allesamt von regionalem Wild stammen. Ob die beiden mit ihren Wildgerichten und dem originellen Konzept punkten können? Rechte: kabel eins

