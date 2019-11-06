Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Hamburgs Wildnis", Hamburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Mittwoch geht es in Hamburg in den Stadtteil Eppendorf. Dort begrüßen Gastgeber Felix Hütterott (29) und sein Küchenchef Mirco Gieße die Kostgänger im "Hamburgs Wildnis". Auf der Speisekarte stehen dort raffinierte Gerichte, die allesamt von regionalem Wild stammen. Ob die beiden mit ihren Wildgerichten und dem originellen Konzept punkten können? Rechte: kabel eins
